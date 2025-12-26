قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل

نهلة الشربيني

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن 20 منحة بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الاشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الاشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

مجالات البحث:

جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

معايير الاختيار:

تقوم لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلي السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي المصرية بتقييم المرشحين على أساس التالي:

التفوق العلمي.

مواءمة المشروع مع موضوع رسالة الدكتوراه.

تعزيز التعاون الكامل بين المعامل البحثية في كل من الجامعات المصرية والفرنسية.

معرفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود على الدولتين من مشروع البحث.

إجادة احدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وفقًا للمستوى المطلوب.

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية بالمدارس

أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الطبيب الأزهري لا يبيع الألم ولا يتاجر بالإنسان

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

