التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن 20 منحة بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الاشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الاشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

مجالات البحث:

جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

معايير الاختيار:

تقوم لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلي السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي المصرية بتقييم المرشحين على أساس التالي:

التفوق العلمي.

مواءمة المشروع مع موضوع رسالة الدكتوراه.

تعزيز التعاون الكامل بين المعامل البحثية في كل من الجامعات المصرية والفرنسية.

معرفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود على الدولتين من مشروع البحث.

إجادة احدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وفقًا للمستوى المطلوب.