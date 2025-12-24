قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لموسم الحج للعام 2026 / 1447هـ، من منسوبي الوزارة من  أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

 وذلك بحضور الدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم القبول والسداد، وموجهًا الشكر للجنة المشكلة لإجراء القرعة برئاسة د.عمرو علام على جهودها المبذولة في هذا الصدد.

فوز (38) عضو هيئة تدريس (12) إداريًّا 

وأعلن الوزير فوز (38) عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات والمراكز البحثية ، و 12 إداريًّا .

ومن جانبه، أوضح د.عمرو علام أن إجمالي المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام بلغ (1254) متقدمًا، من بينهم (784) عضو هيئة تدريس، منهم 278 عضوًا فرديًا، و 96  زوجًا.

حضر مراسم إجراء القرعة التي أجريت علنًا بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من مديري العموم والإداريين من العاملين بديوان عام الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي الحج قرعة الحج

