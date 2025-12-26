قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
رباب الهواري

تتصدر عبارة موعد مباريات الجولة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2025 والقنوات الناقلة محركات البحث خلال الساعات الحالية، في ظل اقتراب انطلاق ثاني جولات دور المجموعات من البطولة القارية الأهم.

 وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة وتحديد المنتخبات الأقرب لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية.

ومع ترقب الجماهير الإفريقية والعربية، تتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات القوية، أبرزها مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، إلى جانب قمم كروية منتظرة مثل نيجيريا ضد تونس، والجزائر أمام بوركينا فاسو.

مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 غدًا الجمعة 26 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الأحد 28 ديسمبر 2025، وسط جدول مزدحم بالمواجهات القوية والمثيرة، وجميعها تقام بتوقيت القاهرة.

مباريات يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

تشهد أول أيام الجولة الثانية أربع مواجهات متنوعة، تبدأ بمباراة أنجولا أمام زيمبابوي في تمام الساعة 2:30 عصرًا.

وفي واحدة من أبرز مباريات اليوم، يلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا عند الساعة 5:00 مساءً في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.

ويواصل اليوم مواجهاته بلقاء زامبيا وجزر القمر عند 7:30 مساءً، قبل أن تُختتم مباريات الجمعة بمواجهة مرتقبة تجمع المغرب ومالي في الساعة 10:00 مساءً.

مواجهات السبت 27 ديسمبر 2025

يشهد غدا السبت أربع مباريات لا تقل أهمية، حيث يلتقي منتخب بنين مع بتسوانا في 2:30 ظهرًا.

وتتجه الأنظار مساءً إلى قمة قوية تجمع السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية عند 5:00 مساءً.

كما يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في 7:30 مساءً، بينما تُختتم مواجهات اليوم بمباراة عربية إفريقية منتظرة بين نيجيريا وتونس في 10:00 مساءً.

ختام الجولة الثانية يوم الأحد 28 ديسمبر 2025

تُختتم الجولة الثانية بأربع مواجهات قوية، حيث يلتقي الجابون مع موزمبيق في 2:30 ظهرًا.

ويواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره السوداني في 5:00 مساءً، قبل قمة شمال إفريقيا بين الجزائر وبوركينا فاسو في 7:30 مساءً.

وتُسدل الستارة على الجولة بمواجهة نارية تجمع كوت ديفوار والكاميرون في 10:00 مساءً


 

