كأس الأمم الأفريقية.. محمد هاني: تمّ إنجاز الخطوة الأولى

علق محمد هاني، مدافع منتخب مصر، علي فوز الذي حققه الفراعنة على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار المنتخب بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

و كتب محمد هاني عبر انستجرام :تمّ إنجاز الخطوة الأولى،وضع كأس الأمم الأفريقية مُفعّل.

وأكد هاني أن تحقيق الفوز في أول مباراة يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الصعوبات المعتادة التي تواجه الفرق في بدايات البطولات الكبرى.

البدايات دائمًا ما تكون معقدة

أوضح هاني أن مباريات الجولة الأولى غالبًا ما تشهد توترًا وضغطًا كبيرين على اللاعبين، نتيجة الرغبة في تحقيق بداية قوية وتجنب أي تعثر مبكر. وأضاف أن المنتخبات المنافسة تدخل المباريات الأولى بحماس شديد، ما يجعل المواجهات صعبة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو ما ظهر في لقاء زيمبابوي.