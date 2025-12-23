محمد هاني: الفوز في البداية الأهم.. والأداء سيتحسن مع الوقت

أعرب محمد هاني، مدافع منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار المنتخب بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأكد هاني أن تحقيق الفوز في أول مباراة يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الصعوبات المعتادة التي تواجه الفرق في بدايات البطولات الكبرى.

البدايات دائمًا ما تكون معقدة

أوضح هاني أن مباريات الجولة الأولى غالبًا ما تشهد توترًا وضغطًا كبيرين على اللاعبين، نتيجة الرغبة في تحقيق بداية قوية وتجنب أي تعثر مبكر. وأضاف أن المنتخبات المنافسة تدخل المباريات الأولى بحماس شديد، ما يجعل المواجهات صعبة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو ما ظهر في لقاء زيمبابوي.

التركيز على حصد النقاط الثلاث

وشدد مدافع المنتخب على أن الأهم في هذه المرحلة هو حصد النقاط الثلاث، بغض النظر عن مستوى الأداء. وأشار إلى أن المنتخب نجح في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة، وهو الفوز، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات.



تطور الأداء في المباريات القادمة

وأكد محمد هاني أن أداء منتخب مصر سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال المباريات المقبلة، مع وصول اللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والفنية. وأضاف أن الانسجام بين عناصر الفريق سيزداد مع توالي المباريات، إلى جانب التأقلم الكامل مع أجواء البطولة والملاعب.

الاستعداد لما هو قادم

اختتم هاني تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز المنتخب حاليًا ينصب على الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء زيمبابوي، من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير المصرية في مشوار المنافسة على اللقب القاري.



