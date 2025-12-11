قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
إعلامى يكشف تعديل راتب اللاعب محمد هانى

الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعديل راتب اللاعب محمد هاني نجم النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب حسن :" مصدر في الأهلي: هناك اتجاه لتعديل راتب محمد هاني بنهاية الموسم".

يستعد النادي الأهلي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب تحت السن خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ودخل دانييل داجا لاعب الوسط النيجيري ونجم وسط نادي مولده النرويجي، وأرونا أوتارا لاعب وسط بوركينا فاسو ولاعب نادي ديل غوري، ومحمد أمين كوتيبا لاعب حسينية أغادير المغربي دائرة المطلوبين في الأهلي حاليا

ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعبين على ييس توروب لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضم اللاعبين والمفاضلة بينهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة

مباراة الأهلي القادمة 


يستعد  الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى منتخباتهم القومية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من
محمد سيحا في حراسة المرمى

عمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع

وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات في الوسط

وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر أو محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم أو نيتس جراديشار في الهجوم .

بينما يتواجد على دكة البدلاء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى العش وعمر معوض ومحمد زعلوك ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وبلال عطية ومعاذ عطية وإبراهيم محمد وياسين عاطف ومحمود لبيب.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

علاج سريع للبرد
تمساح
