نجم العربي القطري .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن مسئولي النادي أنهوا الاتفاق مع الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري لتدعيم هجوم المارد الأحمر في يناير المقبل

ويعد النعيمات من ابرز لاعبي فريق العربي القطري حيث شارك يزن النعيمات خلال الموسم الحالي مع العربي القطري في 8 مباريات بمعدل دقائق لعب 263 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وشارك النعيمات في 71 مباراة بالدوري القطري مع الأهلي والعربي، سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 20 هدفا آخرين.

وخلال مسيرته الدولية شارك النعيمات مع منتخب الأردن في 58 مباراة في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وصنع 15 هدفا.