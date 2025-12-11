إعلامي يكشف طلب ييس توروب في ملعب النادي

شارك الإعلامي أحمد حسن منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب احمد حسن : "خاص.. ييس توروب طلب إنهاء الصيانة في ملعب التتش لعودة تدريبات الفريق عليه في أسرع وقت".

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إنبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



ويغيب عن الأهلي أمام انبي غدا فى كأس عاصمة مصر 14 لاعبا

يتواجد 8 لاعبين حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور.

بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس أيضا من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.