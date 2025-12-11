قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده
مشروعات طرق كبرى في الجيزة .. نائب المحافظ يُشدّد على الجودة والالتزام بالجدول الزمني |صور
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف طلب ييس توروب في ملعب النادي

ييس توروب
ييس توروب
يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي أحمد حسن منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب احمد حسن : "خاص.. ييس توروب طلب إنهاء الصيانة في ملعب التتش لعودة تدريبات الفريق عليه في أسرع وقت".

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إنبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.


ويغيب عن الأهلي أمام انبي غدا فى كأس عاصمة مصر 14 لاعبا

يتواجد 8 لاعبين حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور.

بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس أيضا من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.

ييس توروب ملعب التتش الأهلي إنبي ببطولة كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وإنبي كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالأقصر

المتهمين

القبض على شخص يحث الناخبين على التصويت لمرشح بالبحيرة

المتهمين

تروسيكل ومكبر صوت.. القبض على شخصين يحثان الناخبين على التصويت لمرشح بأسيوط

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد