تطورات في ملف تجديد الأهلي للمالي أليو ديانج

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف النادي الأهلي من التجديد للاعب المالي أليو ديانج.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “الأهلي اقترب من الاتفاق مع أليو ديانج على تجديد العقد، التوقيع لم يتم حتى الآن ولكن الأمور أصبحت في الاتجاه الإيجابي إلى حد كبير”.

وانتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات فريقه بعد ظهر اليوم بناء علي طلب من إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يغادر ديانج الي بلاده منتصف الشهر الجاري للانضمام في معسكرهم المغلق استعداداً لبطولة أمم افريقيا التي ستقام بالمغرب بدءا من 21 ديسمبر الجاري.

ويستعد الاهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.