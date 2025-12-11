بيراميدز يستقبل الكرة الرسمية لبطولة كأس القارات للأندية

استقبلت بعثة فريق نادي بيراميدز في قطر، الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ومن المقرر أن يتدرب فريق نادي بيراميدز بداية من اليوم بالكرة الرسمية للبطولة، خلال المران الذي سيكون في السادسة من مساء اليوم على ملاعب الإرسال بالدوحة.

يواصل فريق بيراميدز الاستعداد لمواجهة منافسه فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتقام المباراة بين بيراميدز وفلامنجو يوم السبت المقبل الساعة 7 مساءً بتوقيت قطر، على ملعب أحمد بن علي، ضمن نصف منافسات نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال.

الفائز من هذه المباراة سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.

إنجازات بيراميدز الأخيرة

كأس مصر 2023-24

كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

كأس السوبر الأفريقي 2025-26

دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

قائمة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.