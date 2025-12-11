قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
14 لاعبا في قائمة غيابات الأهلي أمام إنبي بكأس الرابطة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إنبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.


ويغيب عن الأهلي أمام انبي غدا فى كأس عاصمة مصر 14 لاعبا

يتواجد 8 لاعبين حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور.

بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول.

كما يغيب محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس أيضا من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر بعد تعرضه للإصابة حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

