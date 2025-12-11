سيف زاهر: الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع المهاجم يزن النعيمات

كشف الإعلامي سيف زاهر، تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب يزن النعيمات لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع المهاجم يزن النعيمات وجاري التفاوض مع العربي القطري لضم اللاعب".

ودخل نادي الاتفاق السعودي في منافسة قوية مع النادي الأهلي لضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن وفريق العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب

وقد يشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنو الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.