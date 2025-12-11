«سيدات طائرة الأهلي» يواجه أصحاب الجياد في ربع نهائي دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الاهلي نظيره أصحاب الجياد، اليوم الخميس، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة عصرًا، على صالة أبو الهول بالإسكندرية، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات للاقتراب خطوة من نصف نهائي دوري المرتبط.

وسافر فريق سيدات طائرة الأهلي إلى الإسكندرية يوم أمس للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة، وعقد البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني جلسة مع اللاعبات للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الجزيرة في المباراة الماضية من منافسات دوري المرتبط.