موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لبروفة أخيرة قبل المشاركة في كاس الأمم الافريقية عند مواجهة منتخب نيجيريا وديا بإستاد القاهرة الثلاثاء المقبل.



موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية



تقام مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا بإستاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساء

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

قائمة منتخب مصر

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قائمة تضم 28 لاعبا للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية

وتضم القائمة : حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.



