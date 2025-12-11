أحمد حسن: الزمالك يقوم بمحاولات قوية مع محمود بنتايك لحل أزمته

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف نادي الزمالك اتجاه اللاعب محمود بنتايك بعد فسخ عقده من طرف واحد بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يقوم بمحاولات قوية مع محمود بنتايك لحل أزمته والتمسك بعدم فسخ التعاقد معه".

وكان المغربي محمود بنتايك قد قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتقدم الظهير الأيسر بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".