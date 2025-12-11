الزمالك يوافق على رحيل حسام عبد المجيد للاحتراف الأوروبي

استقر مسئولو نادي الزمالك على السماح لحسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل لتحقيق حلمه في الاحتراف الأوروبي، مع الحرص على استفادة النادي ماليًا من صفقة بيعه.

ويأتي قرار الإدارة في إطار استغلال عقد اللاعب المستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم المقبل، ما يجعل موافقة النادي على رحيله حاليًا الخيار الأمثل لضمان مكاسب مالية، بدلًا من الانتظار حتى نهاية العقد.

ويهدف الزمالك من هذا التحرك لتجنب تكرار سيناريو رحيل أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق السابق، الذي غادر بعد انتهاء عقده دون أي استفادة مالية للنادي، وهو ما شكل خسارة للفريق الأبيض بعد رفض الإدارة بيع اللاعب قبل نهاية عقده.