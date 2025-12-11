معلول وبن رمضان والجزيري ضمن قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة الرسمية للفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقررة إقامتها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 19 يناير المقبل.

وتتصدر القائمة أسماء بارزة مثل محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، اللذين يمثلان أبرز العناصر الهجومية في صفوف نسور قرطاج.

قائمة منتخب تونس لكأس الأمم الإفريقية 2025

حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسين.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – علي العابدي – مرتضى بن وناس – علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخري – سام تقا – محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – نعيم السليتي.

خط الهجوم: إلياس سعد – إلياس العاشور – سبستيان تونكتي – فراس شواط – حازم المستوري – سيف الدين الجزيري.