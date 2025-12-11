قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
مقتل جندي بريطاني بأوكرانيا | الخارجية الروسية: لندن متورطة في الأعمال المتطرفة
تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

منتصر الرفاعي

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر.

وأعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضمن منافسات بطولة كأس مصر لتقام يوم 28 ديسمبر الحالي بدلاً من 27 من الشهر ذاته.

وأبلغ مسئولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بحث إمكانية تعديل موعد مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا إقامتها في الثانية والنصف عصر السبت 27 ديسمبر الجاري على إستاد المقاولون العرب.
 

ويأتي طلب الزمالك نظرًا لتعارض الموعد المحدد مع لقاء الفريق أمام سموحة يوم 25 ديسمبر في بطولة كأس الرابطة، والذي يقام أيضًا على ملعب المقاولون العرب، ما يجعل خوض مباراتين خلال 48 ساعة فقط أمرًا صعبًا على اللاعبين.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تواصلت بالفعل مع مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة للتنسيق وإيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يرى أن ضغط المباراتين في هذا التوقيت القصير سيكون مرهقًا للغاية، خاصة في ظل الضغط الكبير على الفريق خلال الفترة الماضية.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

صورة الاعلان

سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO

صورة ارشيفية

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في مؤتمر اتحاد النحالين العرب بشرم الشيخ

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

