شوبير: أزمة إيقاف القيد في الزمالك انتهت ولا عقبات أمام صفقات يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك، وموقف الصفقات الشتوية التي يسعى النادي للتعاقد معها لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية إن إدارة الزمالك بدأت التحرك لحل أزمة القيد، وأكدت المصادر داخل النادي أن الأزمة انتهت رسميًا، ولن توجد أي معوقات أمام الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شوبير: "المسؤولون داخل النادي قالوا لي: بشر جماهير الزمالك بأن الأزمة انتهت، وأكدوا أيضًا استمرار أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشاكل معهما".