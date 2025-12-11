قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الونش وعواد ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

محمود حمدي الونش
منتصر الرفاعي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية بعد غدٍ السبت، في إطار التحضير لمباراته المقبلة أمام حرس الحدود ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان المدير الفني للفريق، أحمد عبد الرؤوف، قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل الأخير مع كهرباء الإسماعيلية.

الونش وعواد ينتظمان في التدريبات

ومن المقرر أن ينتظم الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عواد في التدريبات، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب بقطر، والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات. 

وكان الثنائي قد غاب عن مباراتي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، على أن يعودا للانتظام في تدريبات الزمالك بدءًا من السبت.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك نادي الزمالك تدريبات الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر

علاج سريع للبرد
تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
