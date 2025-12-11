الزمالك يعود للتدريبات السبت استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل، بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة حرس الحدود، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت 20 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور المجموعات.

مجموعة قوية تضم ستة فرق

ويخوض الزمالك منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

عبد الرؤوف: لعبنا في ظروف صعبة وغيابات مؤثرة

من جانبه، أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، أن مواجهة كهرباء الإسماعيلية جاءت في ظروف صعبة بسبب الغياب الكامل لخط الدفاع والاعتماد على لاعبين صغار السن وآخرين لم يشاركوا منذ فترة طويلة.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الفريق نجح في التسجيل مبكرًا، ثم أضاف هدفين مع بداية الشوط الثاني، لكنه استقبل أهدافًا نتيجة أخطاء فردية أثرت على نتيجة اللقاء.