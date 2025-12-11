الزمالك يعود للتدريبات السبت استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضلة القلب توقفت 18دقيقة .. تفاصيل حالة طارق الأمير الصحية
تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال
بشرى لأهالي المرج.. انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد السبت المقبل
قناة السويس: تدشين أول سفينتي صيد صناعة مصرية نهاية ديسمبر
الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد
بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
الزمالك يعود للتدريبات السبت استعدًا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل، بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة حرس الحدود، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت 20 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور المجموعات.

مجموعة قوية تضم ستة فرق

ويخوض الزمالك منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

عبد الرؤوف: لعبنا في ظروف صعبة وغيابات مؤثرة

من جانبه، أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، أن مواجهة كهرباء الإسماعيلية جاءت في ظروف صعبة بسبب الغياب الكامل لخط الدفاع والاعتماد على لاعبين صغار السن وآخرين لم يشاركوا منذ فترة طويلة.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الفريق نجح في التسجيل مبكرًا، ثم أضاف هدفين مع بداية الشوط الثاني، لكنه استقبل أهدافًا نتيجة أخطاء فردية أثرت على نتيجة اللقاء.

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

سلسلة Galaxy S26

سامسونج تستعد لطرح حافظات مغناطيسية جديدة لهواتف جالكسي

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة

سيارات أوتوماتيك 2026 بسعر أقل من 800 ألف جنيه

شيفروليه كروز موديل 2016

شيفروليه كروز سيدان سعرها 500 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد