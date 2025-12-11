عبدالله السعيد يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود بسبب الإصابة

يواصل عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغياب عن مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني السعيد من تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة أمام كل من كايزر تشيفز وكهرباء الإسماعيلية.

برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد التعافي الكامل من الإصابة.

مواجهة الزمالك وحرس الحدود

ويستأنف الزمالك تدريباته بعد غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم السبت 20 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.