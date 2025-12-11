تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي غدا في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى منتخباتهم القومية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

محمد سيحا في حراسة المرمى

عمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع

وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات في الوسط

وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر أو محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم أو نيتس جراديشار في الهجوم .

بينما يتواجد على دكة البدلاء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى العش وعمر معوض ومحمد زعلوك ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وبلال عطية ومعاذ عطية وإبراهيم محمد وياسين عاطف ومحمود لبيب.