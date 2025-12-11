قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي غدا في كأس عاصمة مصر

ياسمين تيسير

يستعد  الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى منتخباتهم القومية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

محمد سيحا في حراسة المرمى 

عمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع

 وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات في الوسط

 وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر أو محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم أو نيتس جراديشار في الهجوم .

بينما يتواجد على دكة البدلاء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى العش وعمر معوض ومحمد زعلوك ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وبلال عطية ومعاذ عطية وإبراهيم محمد وياسين عاطف ومحمود لبيب.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

