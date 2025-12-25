رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

تعد صينية الأرز بالخضار في الفرن من الأكلات الشهية التى لا تحتاج لتكلفة كبيرة وفي نفس الوقت وجبة جديدة تكسر روتين الأطباق التقليدية مما يشجع الأطفال والشباب على تجربتها.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية الارز بالخضار في الفرن

أرز مصري

بسلة

جزر مكعبات صغيرة

كوسة مكعبات صغيرة

فلفل رومي مكعبات صغيرة

بصل مفروم

طماطم مبشورة

سمنة

ماء

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن أرز بالخضار

شوحي البصل المفروم في حلة بها سمنة على النار ثم ضيفي الكوسة والفلفل الرومي والبسلة والجزر وقلبيهم جيدا.

اضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ثم ضعي الخضار على الأرز وقلبي جيدا وضعيهم في صينية فرن.

اضيفي الماء الساخن على الأرز وقلبي الخليط ثم ضعي الطماطم المبشورة على الوجه وادخلي صينية الارز في الفرن الساخن حتى تمام النضج وتقدم مع المقبلات المفضلة كالمخلل.