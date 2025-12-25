قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

ارز بالخضار
ارز بالخضار
اسماء محمد

تعد صينية الأرز بالخضار في الفرن من الأكلات الشهية التى لا تحتاج لتكلفة كبيرة وفي نفس الوقت وجبة جديدة تكسر روتين الأطباق التقليدية مما يشجع الأطفال والشباب على تجربتها.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية الارز بالخضار في الفرن 

أرز مصري

بسلة

 جزر مكعبات صغيرة 

 كوسة مكعبات صغيرة

فلفل رومي مكعبات صغيرة

 بصل مفروم

 طماطم مبشورة

 سمنة

 ماء

 ملح

 فلفل أسود

طريقة عمل طاجن أرز بالخضار

شوحي البصل المفروم في حلة بها سمنة على النار ثم ضيفي الكوسة والفلفل الرومي والبسلة والجزر وقلبيهم جيدا.

اضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ثم  ضعي الخضار على  الأرز  وقلبي جيدا وضعيهم في صينية فرن.

اضيفي الماء الساخن على الأرز وقلبي الخليط ثم ضعي الطماطم المبشورة على الوجه وادخلي صينية الارز   في الفرن الساخن حتى تمام النضج وتقدم مع المقبلات المفضلة كالمخلل.

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

رئيس شركة مياة الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

