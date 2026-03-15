الهلال الأحمر المصري يعزز مد غزة بمزيد من المستلزمات الإغاثية والشتوية عبر قافلة "زاد العزة" 156

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري يواصل تجهيز قافلة المساعدات رقم 106 تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، في ظل استمرار تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات قرب المعبر، موضحا أن الأولوية حاليًا للشاحنات التي تحمل خيامًا ومستلزمات إيواء بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تؤثر على مخيمات النازحين داخل القطاع.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن أكثر من مليون و900 ألف نازح يعيشون في مخيمات تعاني من الهشاشة والتدهور بفعل العوامل المناخية خلال السنوات الماضية، ما يزيد من الحاجة الملحة لمساعدات الإيواء. وفي السياق ذاته، اتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بعرقلة دخول مساعدات طبية ضرورية، مشيرة إلى منع إدخال نحو 170 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع.

وأشار إلى أن مصر تواصل حالة الاستعداد الدائم لدعم قطاع غزة، سواء عبر إدخال المساعدات الإنسانية أو الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة لدفع جهود التهدئة واستئناف المسار السياسي المتعلق بالأزمة.

