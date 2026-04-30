الاتفاق يهزم الأخدود بثلاثية .. ويواصل نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي

حقق نادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت على أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وشهدت المباراة تفوقًا نسبيًا لفريق الاتفاق، الذي نجح في حسم المواجهة لصالحه رغم محاولات الأخدود للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني.

وسجل أهداف الاتفاق كل من ألفارو ميدران في الدقيقة (45+1)، وخالد الغنام في الدقيقة (74)، والهولندي جورجينهو فينالدوم في الدقيقة (80)، فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق بيدروزا في الدقيقة (60).

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب الاتفاق الذي ضغط بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر، في حين اعتمد الأخدود على التراجع الدفاعي ومحاولة تأمين مناطقه في الشوط الأول.

ونجح ألفارو ميدران في افتتاح التسجيل مع نهاية الشوط الأول بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك في الدقيقة (45+1).

وفي الشوط الثاني، تمكن الأخدود من إدراك التعادل عبر بيدروزا بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء الاتفاق في الدقيقة (60)، قبل أن يعود الاتفاق للسيطرة على مجريات اللقاء.

وسجل خالد الغنام الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من ميدران في الدقيقة (74)، ثم عزز فينالدوم التقدم بهدف ثالث في الدقيقة (80) بعد تمريرة حاسمة من الغنام.

واستمرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية تحت قيادة سعد الشهري.