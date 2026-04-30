بروكسي يصدر بيانا معترضا فيه على التحكيم عقب لقاء مسار بالمحترفين

أصدر نادي بروكسي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه الشديد من مستوى التحكيم، وذلك عقب مواجهته أمام مسار ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأكدت إدارة النادي، برئاسة الأستاذ فريد حليلة ونائبه المهندس باسم بهاء، أن ما وصل إليه حال التحكيم في مصر بات يهدد منظومة كرة القدم بشكل كامل، في ظل الأخطاء “الفجة” التي يرتكبها الحكام وتؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات ومصير الأندية، سواء في صراع الصعود أو الهبوط.

وأشار البيان إلى أن بروكسي تقدم بعدة شكاوى سابقة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بإيجاد حلول جذرية للأخطاء التحكيمية، إلا أن تلك الشكاوى لم تلقَ استجابة فعالة، ما أدى إلى تكرار الأزمات وتعطيل مسيرة الفريق في أكثر من مناسبة.

وأوضح النادي أن مباراته الأخيرة أمام مسار شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها تجاهل احتساب ثلاث ركلات جزاء وصفها البيان بـ”الواضحة”، وهو ما أثّر بشكل كبير على نتيجة اللقاء، خاصة في ظل المنافسة القوية على الصعود.

واختتم بروكسي بيانه بمناشدة المسؤولين عن الرياضة في مصر بضرورة التدخل لحماية الأندية وضمان العدالة التحكيمية، مؤكدًا أن استمرار الأخطاء بهذا الشكل يهدد جهود تطوير كرة القدم ويضع العديد من علامات الاستفهام حول المنظومة التحكيمية.