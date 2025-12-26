تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى تكوّن شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.
فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
وأضافت أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالاحمر فتوقعت أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الادارية 20 096
أكتوبر 20 09
بنهــــا 21 11
دمنهور 20 10
وادى النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 10
بلطيم 19 10
المنصورة 21 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 20 10
دمياط 20 12
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 20 08ك
اترين 15 04
الطور 22 12
طابا 21 10
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 23 16
الاسكندرية 21 10
العلمين 20 10
مطروح 19 09
السلوم 18 08
سيوة 18 06
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 20
حلايب 23 19
أبو رماد 25 19
مرسى حميرة 24 18
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 09
قنا 25 11
الأقصر 25 11
أسوان 26 14
الوادى الجديد 24 07
أبوسمبل 25 12
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى مكة 29 19
المدينة 27 16
الرياض 21 12
المنامة 21 16
أبوظبى 25 17
الدوحة 23 17
الكويت 19 13
دمشق 16 05
بيروت 19 14
عمان 14 07
القدس 14 08
غزة 20 15
بغداد 19 08
مسقط 25 21
صنعاء 23 06
الخرطوم 33 21
طرابلس 22 13
تونس 18 11
الجزائر 13 06
الرباط 16 10
نواكشوط 26 15