تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى تكوّن شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وأضافت أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالاحمر فتوقعت أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 20 096

أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08ك

اترين 15 04

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 16

الاسكندرية 21 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 20

حلايب 23 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 24 18

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادى الجديد 24 07

أبوسمبل 25 12



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى مكة 29 19

المدينة 27 16

الرياض 21 12

المنامة 21 16

أبوظبى 25 17

الدوحة 23 17

الكويت 19 13

دمشق 16 05

بيروت 19 14

عمان 14 07

القدس 14 08

غزة 20 15

بغداد 19 08

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 33 21

طرابلس 22 13

تونس 18 11

الجزائر 13 06

الرباط 16 10

نواكشوط 26 15