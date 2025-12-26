قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى تكوّن شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وأضافت أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالاحمر فتوقعت أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى 
القاهرة 21 11
العاصمة الادارية 20 096 
أكتوبر 20 09 
بنهــــا 21 11 
دمنهور 20 10 
وادى النطرون 21 11 
كفر الشيخ 20 10 
بلطيم 19 10 
المنصورة 21 11 
الزقازيق 21 11 
شبين الكوم 20 10 
طنطا 20 10 
دمياط 20 12 
بورسعيد 21 14 
الإسماعيلية 22 10 
السويس 21 11 
العريش 20 10 
رفح 19 10 
رأس سدر 22 12 
نخل 20 08ك 
اترين 15 04 
الطور 22 12 
طابا 21 10 
شرم الشيخ 24 17 
الغردقة 23 16 
الاسكندرية 21 10 
العلمين 20 10 
مطروح 19 09 
السلوم 18 08 
سيوة 18 06 
رأس غارب 24 13 
سفاجا 23 13 
مرسى علم 25 15 
شلاتين 26 20 
حلايب 23 19 
أبو رماد 25 19 
مرسى حميرة 24 18 
أبرق 25 17 
جبل علبة 25 18 
رأس حدربة 24 19 
الفيوم 21 09 
بني سويف 21 08 
المنيا 22 06 
أسيوط 22 07 
سوهاج 23 09 
قنا 25 11 
الأقصر 25 11 
أسوان 26 14 
الوادى الجديد 24 07 
أبوسمبل 25 12 


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 
العظمى الصغرى مكة 29 19 
المدينة 27 16 
الرياض 21 12 
المنامة 21 16 
أبوظبى 25 17 
الدوحة 23 17 
الكويت 19 13 
دمشق 16 05 
بيروت 19 14 
عمان 14 07 
القدس 14 08 
غزة 20 15 
بغداد 19 08 
مسقط 25 21 
صنعاء 23 06 
الخرطوم 33 21 
طرابلس 22 13 
تونس 18 11 
الجزائر 13 06 
الرباط 16 10 
نواكشوط 26 15 

الأرصاد الأرصاد الجوية شبورة مائية هيئة الأرصاد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري نشاط رياح

