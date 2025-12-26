قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 26-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ استقرارا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار داخل الأسواق ثباتًا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم.

الدولار

لماذا ثبت الدولار

جاء استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه، بعد تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت.

تعاملات الدولار 

وفي آخر تداولات لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك أمس، صعد سعر الصرف الأجنبي مقدار 5 قروش على مدار الأسبوع الجراي.

ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار اليوم نحو 47.54 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أكبر  سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي،  سايب، التنمية الصناعية"

صورة من الحادث

جهود متنوعة

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور
طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
محمد ماهر

