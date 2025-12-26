سعر الدولار اليوم 26-12-2025

سجل سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ استقرارا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار داخل الأسواق ثباتًا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم.

لماذا ثبت الدولار

جاء استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه، بعد تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت.

تعاملات الدولار

وفي آخر تداولات لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك أمس، صعد سعر الصرف الأجنبي مقدار 5 قروش على مدار الأسبوع الجراي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار اليوم نحو 47.54 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أكبر سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي، سايب، التنمية الصناعية"