أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟

مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصادرات البترولية ارتفعت لـ 18.4% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.

وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من التصريحات الخاصة حول المدارس الدولية وسناتر الدروس الخصوصية، وعن أحوال المعلمين في مصر.

سحب منخفضة وبرد قارس .. تحذير عاجل من الأرصاد

يهتم المواطن المصري، بحالة الطقس، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .

الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم انتهاء عملية التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الاولى.

انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟

شهد الوسطان الفني والإعلامي حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن انفصال عدد من الأسماء البارزة، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الانفصال المزدوج» أو «اليوم الكبيس» على الفن والإعلام، وذلك عقب الإعلان عن طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى.

محافظة القاهرة: السيارة كيوت ستنضم إلى تطبيقات النقل الذكي.. فيديو

قال اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن السيارة كيوت ستكون آمنة ووسيلة نقل محترمة ستلقى قبول المواطنين.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



تلبس غوايش وأنا كلبش.. محام يعلق على كتابة الذهب في القائمة

أعرب المحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار، عن اندهاشه خلال حديثه حول قضية كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، قائلاً: «هي تلبس غوايش، وأنا ألبس كلبش»، في إشارة إلى الضغط والتعقيدات التي يواجهها الأزواج بسبب التمسك بالذهب كشرط تقليدي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الزوجة دون تحميل الزوج أعباء مالية غير واقعية.

مغامرة تكللت بالنجاح.. الدكتور محمد غنيم يكشف كواليس نجاح أول عملية زراعة كلى في مصر 1976

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

مستشار وزير الثقافة السابق: معرض "تراثنا" نقل الحرف المصرية من الهوية الثقافية إلى الأسواق العالمية

قال مستشار وزير الثقافة السابق محمد مندور إن معرض تراثنا استطاع خلال دوراته المختلفة أن يحدث نقلة حقيقية في طريقة عرض وتقديم التراث الحرفي المصري، موضحًا أن المعرض لا يقتصر على المنتجات الحرفية باعتبارها جزءًا من الهوية والثقافة الوطنية، بل جمع بين الحرفيين المحافظين على التراث والمصممين الذين يقدمون تصميمات جديدة مستوحاة من الحرف التقليدية، إلى جانب المستثمرين الذين بدأوا يدركون أهمية الحرف اليدوية كجزء من المنظومة الاقتصادية.