الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الأوضاع فى غزة اليوم | تحرك قافلة مساعدات من مصر .. تصعيد إسرائيلي في بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح

غزة
غزة
محمود محسن

شهد شمال قطاع غزة توغلات محدودة لقوات الاحتلال في مناطق بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح، حيث تتعرض هذه المناطق في الوقت الحالي لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق الخط الأصفر، مشيرًا إلى أن الرصاص بات يصل إلى خيام النازحين.

تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ102 من مصر إلى غزة.. مراسلنا يروي التفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن الفوج الأول من القافلة الثانية بعد المئة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» تحركت منذ قليل من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات انطلقت من الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، في طريقها إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة، قبل أن تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها داخل القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، تشمل السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مواد بترولية مختلفة مثل الغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل قطاع غزة، وكذلك المخابز.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار التعنت الإسرائيلي في السماح بدخول عدد كبير من الشاحنات، حيث يُعاد جزء منها بعد تفريغ حمولاتها، في إطار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.
 

 

تصعيد إسرائيلي متواصل وخرق مستمر لوقف إطلاق النار في شمال غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوضع الميداني في قطاع غزة لا يزال يشهد تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، في ظل استمرار جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في المناطق الشمالية من القطاع.

وأضاف «أبوكويك»، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن  إطلاق النار أدى إلى إصابة عدد من النازحين في منطقة مخيم حلاوة ببلدة جباليا، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، لافتًا إلى وجود محاولات لتفريغ المناطق القريبة من الخط الأصفر، لا سيما في حي التفاح.

وبيّن، أن المواطنين يُجبرون على مغادرة هذه المناطق والتوجه غربًا في ظل تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة، وإطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين، مؤكدًا أن مجموعات مسلحة تعمل لصالح الاحتلال طاردت المواطنين القاطنين قرب الخط الأصفر في حي التفاح خلال الساعات الأخيرة.

"المتوسط للدراسات": المجتمع الإسرائيلي متطرف ونتنياهو يسعى لتخفيف مسؤوليته بشأن أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن المجتمع الإسرائيلي ديناميكي للغاية ومتطلب بشكل كبير، موضحاً أن أي قيادة سياسية تواجه مطالب لا تنتهي من هذا المجتمع، وإذا تم تلبية بعض المطالب، تظهر طلبات جديدة باستمرار.

وأضاف عوض، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً كبيراً داخل إسرائيل، خاصة بعد تصريحات الوزير السابق أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أشار إلى وجود معلومات استخباراتية عن تجمع قوات نخبة في مسجد في ذلك اليوم، ولم تُنقل هذه المعلومات إلى القيادة الأمنية والسياسية، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإثارة الجدل وتوجيه اللوم بعيداً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حمل المنظومة الأمنية المسؤولية عن الأحداث.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى لتحميل أطراف محددة المسؤولية لأن المجتمع الإسرائيلي، وفق وصفه، أصبح أكثر يمينية وتطرفاً، ويطالب بسياسات عنيفة وعدوانية وتوسعية تجاه الفلسطينيين والعرب.

قطاع غزة الاحتلال بيت لاهيا غزة معبر رفح

بالصور

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

