الأوضاع فى غزة اليوم | تحرك قافلة مساعدات من مصر .. تصعيد إسرائيلي في بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح

شهد شمال قطاع غزة توغلات محدودة لقوات الاحتلال في مناطق بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح، حيث تتعرض هذه المناطق في الوقت الحالي لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق الخط الأصفر، مشيرًا إلى أن الرصاص بات يصل إلى خيام النازحين.

تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ102 من مصر إلى غزة.. مراسلنا يروي التفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن الفوج الأول من القافلة الثانية بعد المئة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» تحركت منذ قليل من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات انطلقت من الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، في طريقها إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة، قبل أن تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها داخل القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، تشمل السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مواد بترولية مختلفة مثل الغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل قطاع غزة، وكذلك المخابز.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار التعنت الإسرائيلي في السماح بدخول عدد كبير من الشاحنات، حيث يُعاد جزء منها بعد تفريغ حمولاتها، في إطار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.



تصعيد إسرائيلي متواصل وخرق مستمر لوقف إطلاق النار في شمال غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوضع الميداني في قطاع غزة لا يزال يشهد تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، في ظل استمرار جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في المناطق الشمالية من القطاع.

وأضاف «أبوكويك»، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عدد من النازحين في منطقة مخيم حلاوة ببلدة جباليا، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، لافتًا إلى وجود محاولات لتفريغ المناطق القريبة من الخط الأصفر، لا سيما في حي التفاح.

وبيّن، أن المواطنين يُجبرون على مغادرة هذه المناطق والتوجه غربًا في ظل تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة، وإطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين، مؤكدًا أن مجموعات مسلحة تعمل لصالح الاحتلال طاردت المواطنين القاطنين قرب الخط الأصفر في حي التفاح خلال الساعات الأخيرة.

"المتوسط للدراسات": المجتمع الإسرائيلي متطرف ونتنياهو يسعى لتخفيف مسؤوليته بشأن أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن المجتمع الإسرائيلي ديناميكي للغاية ومتطلب بشكل كبير، موضحاً أن أي قيادة سياسية تواجه مطالب لا تنتهي من هذا المجتمع، وإذا تم تلبية بعض المطالب، تظهر طلبات جديدة باستمرار.

وأضاف عوض، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً كبيراً داخل إسرائيل، خاصة بعد تصريحات الوزير السابق أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أشار إلى وجود معلومات استخباراتية عن تجمع قوات نخبة في مسجد في ذلك اليوم، ولم تُنقل هذه المعلومات إلى القيادة الأمنية والسياسية، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإثارة الجدل وتوجيه اللوم بعيداً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حمل المنظومة الأمنية المسؤولية عن الأحداث.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى لتحميل أطراف محددة المسؤولية لأن المجتمع الإسرائيلي، وفق وصفه، أصبح أكثر يمينية وتطرفاً، ويطالب بسياسات عنيفة وعدوانية وتوسعية تجاه الفلسطينيين والعرب.