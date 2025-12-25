الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 102، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وتضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 102، أكثر من 5900 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت  نحو 3 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 1900 طن مستلزمات طبية وإغاثية، وما يزيد عن ألف طن مواد بترولية.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، والتي تضمنت:  أكثر من 33,200 بطانية، نحو 15,350 قطعة ملابس شتوية، 4,800 مرتبة، 3,150 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري غزة شاحنات المساعدات الإنسانية المساعدات إلى غزة

