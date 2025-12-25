تفاصيل مبادرة إحلال التوكتوك بالسيارة كيوت.. سعرها 200 ألف جنيه

قال اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن هناك توجيهات بإحلال التوكتوك بالسيارة كيوت بتسهيلات، والأولوية لأصحاب التوكتوك.

وأضاف اللواء طارق ماهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه تم اختيار اللون الأبيض للسيارة كيوت، ويتم تقديم طلب للإحلال في المركز التكنولوجي ثم يتوجه صاحب الطلب إلى الموزع وسيتم استخراج التراخيص، وبمجرد ترخيص السيارة يسترد صاحب الطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه من قيمة السيارة.

وأشار إلى أن هناك بعض البنوك لتسهيل وتمويل استبدال هذه السيارة، منوها أن سعر السيارة من الموزع 200 ألف جنيه.

وأوضح أن المالك سيستخرج رخصة تسيير مركبة خفيفة لتقنين وضع هذه السيارات داخل محافظة القاهرة.

