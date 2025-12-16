قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كيفية استبدال التوكتوكك بمركبة كيوت.. المستندات والشروط

السيارة كيوت
منار عبد العظيم

بدأت محافظة المحافظة تنفيذ مبادرة إحلال مركبات التوكتوك التقليدية بسيارات صغيرة حديثة تعرف باسم “كيوت” وجاء ذلك ضمن خطة  لتحويل شوارع المحافظة إلى بيئة نقل أكثر حضارية للمواطنين.

المرحلة الأولى تستهدف 4 مناطق رئيسية

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة أحياء ومناطق مختارة نظرًا لكثافة استخدام التوكتوك فيها، وهي:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وتهدف هذه المرحلة إلى استبدال المركبات القديمة بمركبات مرخَّصة حديثة يمكن تتبعها، لضمان الانضباط والشفافية وتحسين مستوى الخدمة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت المحافظة قائمة واضحة من المستندات لتسهيل عملية الإحلال، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحي

مستند بيع التوكتوك خارج نطاق محافظة الجيزة

إقرار رسمي برغبة صاحب المركبة في الإحلال

التعهد بالالتزام الكامل بقواعد تشغيل المركبة البديلة

شروط المبادرة والحوافز التشجيعية

أكدت المحافظة أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، مع وجود شروط أساسية لقبول الطلب:

أن يكون المتقدم من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا بالرقم القومي

الالتزام بإجراءات الترخيص وتشغيل المركبة الجديدة وفق الضوابط

كما توفر المبادرة حوافز تشجيعية للسائقين للتخلي عن التوكتوك القديم والانتقال إلى وسيلة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

 

تمويل ميسر وتسليم الدفعات الأولى

أوضح محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن أول دفعة من السيارات البديلة تم تسليمها لحي الهرم، مع توفير نظام تقسيط ميسر للراغبين في الشراء.


وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن بقية الأحياء ستبدأ استقبال الطلبات وفق جدول زمني منظم لضمان سرعة الإجراءات وسهولة التسليم.

ربط مباشر بين المركبة البديلة والتوكتوك القديم

شدد مرعي على أن السيارة الجديدة تعتبر بديلاً مباشرًا للتوكتوك القديم، ويتم تسليمها فقط بعد إثبات بيع التوكتوك خارج الجيزة، لضمان عدم زيادة أعداد المركبات في الشوارع.


وأضاف أنه بمجرد بيع التوكتوك، يمكن للمواطن التوجه للشركة المختصة لاستلام السيارة الجديدة واستكمال إجراءات الترخيص بسرعة.

إجراءات مبسطة لخدمة المواطنين

خصصت المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل جميع خطوات الإحلال، بدءًا من التقديم وحتى استلام المركبة وترخيصها، بما يضمن سرعة الخدمة وينعكس على تحسين جودة النقل والحد من التكدسات المرورية.

 وتعد مبادرة إحلال التوكتوك بمركبات "كيوت" خطوة أساسية نحو تطوير منظومة النقل في الجيزة، وتحويل شوارع المحافظة إلى بيئة حضارية وآمنة، مع تعزيز الانضباط المروري وتحسين تجربة المواطنين داخل المدن المختلفة.

مبادرة إحلال مركبات التوكتوك سيارات صغيرة مستند بيع التوكتوك كيوت

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
ايتن عامر
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
