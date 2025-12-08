باجاج كيوت .. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

سعر ومواصفات سيارة باجاج كيوت بديل التوكتوك .. في خطوة أثارت اهتمام قطاع واسع من المستهلكين والمستثمرين في السوق المصري، أعلنت شركة بچاچ أوتو، التي تتبع شركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة، عن طرح سيارتها الجديدة «باجاج كيوت» الكروس أوفر الصغيرة. 

Bajaj Qute price Egypt

تعد هذه المركبة إضافة محورية إلى قطاع السيارات الاقتصادية، إذ يتم تسويقها بوصفها أرخص سيارة «زيرو» (جديدة تمامًا) متاحة حاليًا في مصر، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الأفراد الباحثين عن وسائل نقل عملية واقتصادية، أو المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع نقل صغيرة ومنخفضة التكاليف التشغيلية.

جاء هذا الإطلاق بالتزامن مع الحاجة المتزايدة في السوق لمركبات تتسم بكفاءة استهلاك الوقود وقدرة عالية على المناورة في المدن المزدحمة.

تم تصميم "باجاج كيوت" خصيصًا لتلبية متطلبات التنقل اليومي في الأماكن الضيقة، مع التركيز على تقليل تكلفة التشغيل الإجمالية، وهو ما يجعلها خيارًا تنافسيًا للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ترشيد النفقات في كافة القطاعات.

يُمثل تقديم هذه الفئة من المركبات تحولًا في استراتيجيات شركات السيارات نحو تلبية شريحة المستهلكين التي تعطي الأولوية للعملية والاقتصاد على حساب الرفاهية والسرعة الفائقة.

المواصفات الفنية المتميزة لسيارة "باجاج كيوت" الاقتصادية

تتمتع سيارة باجاج كيوت بمجموعة من الأبعاد والمواصفات التي تؤهلها للعمل بفعالية في البيئات الحضرية المزدحمة والأماكن الضيقة، حيث يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم، في حين يصل ارتفاعها إلى (1652) مم.

باجاج كيوت

أما قاعدة عجلاتها، فتبلغ (1925) مم، وتتميز أيضًا بخلوص أرضي مرتفع نسبيًا يصل إلى (180) مم، ما يساعدها على التعامل بمرونة مع المطبات والتضاريس غير المستوية في الشوارع.

هذه الأبعاد المدمجة تجعلها سهلة الركن والتحرك في الشوارع الجانبية والأسواق المزدحمة.

ومن أبرز مميزات هذه السيارة هو نظام الوقود ثنائي الاشتعال؛ فهي مجهزة للعمل بالبنزين وكذلك بالغاز الطبيعي، ما يوفر مرونة كبيرة للمستخدم ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على أسعار الوقود. تتميز هذه المركبة بقدرتها على قطع مسافة مدهشة تصل إلى (550) كم بدون الحاجة إلى إعادة ملء، وتنقسم هذه المسافة بين (250) كم عند استخدام البنزين و (300) كم عند استخدام الغاز الطبيعي، وهو ما يجسد كفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية التي يبحث عنها المشغلون والمستثمرون في مشاريع النقل.

قلة تكلفة التشغيل وعناصر الأمان الأساسية

يتمحور التصميم العام لسيارة "باجاج كيوت" حول مبدأ الاقتصاد في التشغيل، حيث تبرز قلة تكلفة التشغيل اليومية كنقطة قوة رئيسية للمركبة. تعتمد "كيوت" على محرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال بسعة تبلغ (217) سي سي فقط، ما يقلل من استهلاك الوقود بشكل كبير.

سيارة كيوت بديلة التوكتوك

تبلغ قدرة المحرك ما يُعادل (13) حصانًا، وتصل السرعة القصوى للمركبة إلى (70) كم/ساعة، وهي سرعة مناسبة تمامًا للاستخدام داخل المدن والمناطق السكنية.

وفيما يتعلق بالأمان، تتيح المركبة بعض العناصر الأساسية لضمان سلامة الركاب. تتميز المركبة بوجود أربع عجلات، وهو ما يحقق عنصر أمان وثبات أكبر مقارنة بالمركبات ثلاثية العجلات.

كما أنها مزودة بأحزمة أمان لكافة الركاب، بالإضافة إلى أقفال الأبواب لحماية الأطفال، ما يضيف طبقة من الاطمئنان للمستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة تتسع لعدد أربعة أفراد بكل راحة، ما يجعلها مناسبة للنقل العائلي المحدود أو للعمل كمركبة أجرة صغيرة.

الاعتماد الرسمي والسعر التنافسي في سوق السيارات المصري

تحظى سيارة "باجاج كيوت" بشهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعنى بالتحقق من استيفاء شروط النوع للمركبات. هذا الاعتماد الرسمي يمنح المستهلكين الثقة في جودة المنتج ومطابقته للمعايير المصرية.

أما بالنسبة للسعر، وهو العامل الأكثر جاذبية، فتقدم سيارة باجاج كيوت في سوق السيارات المصري بسعر رسمي يبلغ (199.900) جنيه مصري.

هذا السعر التنافسي للغاية يضع «كيوت» في صدارة خيارات السيارات الجديدة ذات التكلفة المنخفضة، ويجعلها في متناول شريحة أكبر من الأفراد الراغبين في امتلاك مركبة شخصية أو البدء في مشروع تجاري صغير يعتمد على النقل، مثل خدمة توصيل الطلبات السريعة أو النقل الجماعي المحدود داخل الأحياء.

إن مزايا انخفاض سعر الشراء الأولي، مقترنًا بقلة تكاليف التشغيل والصيانة، يجعل من «باجاج كيوت» خيارًا استثماريًا ممتازًا يمكن أن يحقق عائدًا جيدًا على المدى الطويل.

