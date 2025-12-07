مستندات وإجراءات إحلال التوكتوك بسيارة "كيوت" البديلة في مدينة 6 أكتوبر

تسعى محافظة الجيزة، عبر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى تحسين مستوى النقل الحضري من خلال استبدال مركبات التوكتوك بسيارات خفيفة حضارية وصديقة للبيئة.

هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة لإحلال التوكتوك واستبداله بسيارات صغيرة مثل "كيوت" لتوفير بديل أكثر أمانًا، واقتصاديًا، وأقل تأثيرًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

ومع اقتراب بدء استقبال الطلبات، يبحث العديد من المواطنين عن المستندات اللازمة والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على هذه المركبات الحديثة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإحلال

لتسهيل عملية التقديم على أصحاب التوكتوك الراغبين في استبدال مركباتهم بالسيارات البديلة "كيوت"، حددت محافظة الجيزة مجموعة من المستندات الضرورية، وهي:

بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون البطاقة سارية ومثبت بها محل الإقامة في مدينة 6 أكتوبر.

صحيفة الحالة الجنائية: وهي مستند موجه إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، للتأكد من عدم وجود أي قضايا جنائية على المتقدم.

مستندات بيع التوكتوك خارج محافظة الجيزة: يتعين على المتقدمين تقديم وثائق تثبت أنهم قد قاموا ببيع التوكتوك خارج محافظة الجيزة في حال كانوا قد فعلوا ذلك.

التوقيع على إقرار الإحلال: يجب على المتقدمين توقيع إقرار برغبتهم في استبدال التوكتوك بالحصول على سيارة خفيفة بديلة.

التعهد بالالتزام بالقواعد التنظيمية: يلتزم المتقدمون بالتعهد بعدم مخالفة القواعد الخاصة بإحلال المركبات وتشغيلها.

تصريح التشغيل المجاني: يحصل المتقدمون على تصريح تشغيل مجاني لأول مرة من جهاز المدينة.

الالتزام بلون المركبة: يجب أن يلتزم صاحب المركبة باللون المقرر، والذي يكون الأزرق للمركبات في المدن الجديدة.

مراحل إحلال التوكتوك في محافظة الجيزة

بدأت محافظة الجيزة بالفعل في تنفيذ خطة إحلال التوكتوك في عدة مناطق رئيسية كمرحلة أولى.

تشمل هذه المرحلة أحياء الهرم والعجوزة، بالإضافة إلى مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. وتستهدف هذه المرحلة إحلال 200 مركبة، حيث تم تخصيص أرقام مستهدفة لكل حي أو منطقة.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

تحسين السيولة المرورية: من خلال استبدال التوكتوك بسيارات خفيفة، سيكون هناك تقليل للازدحام المروري في المناطق المزدحمة مثل الأحياء السكنية وداخل المدن.

رفع مستوى جودة خدمات النقل: المركبات الجديدة ستكون أكثر أمانًا وأكثر راحة مقارنة بالتوكتوك، مما يساهم في تحسين تجربة النقل للأهالي.

توفير سيارات حضارية وآمنة: تهدف المبادرة إلى استبدال المركبات القديمة التي قد تضر بالمظهر الحضاري للمدينة بسيارات أكثر حداثة، مريحة وآمنة.

مكافحة المشكلات السلوكية المتعلقة بالتوكتوك: مثل قيادة صغار السن وارتفاع الحوادث المرورية.

كيفية التقديم على إحلال التوكتوك

المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء مثل الهرم والعجوزة ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

حيث سيبدأ استقبال الطلبات في هذه المناطق بدءًا من اليوم 7 ديسمبر 2025، على أن تستمر لمدة 30 يومًا.

بعد تقديم المستندات اللازمة، سيتم فحص الطلبات وتوجيه المتقدمين لبيع التوكتوك القديم، ثم شراء السيارة الجديدة "كيوت" التي ستشمل تصريح التشغيل بشكل مجاني لأول مرة.

محافظة الجيزة تبدأ استقبال طلبات إحلال التوك توك بالسيارات البديلة في 4 أحياء

وكان أعلن محمد مرعي، سكرتير مساعد محافظة الجيزة، أن المحافظة بدأت في استقبال طلبات إحلال التوك توك بالسيارات البديلة في أربع أحياء بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وقال مرعي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة القاهرة والناس، إن المبادرة اختيارية لأصحاب التوكتوك وليست إلزامية.

وأوضح مرعي أن المرحلة الأولى ستشمل 200 مركبة، موزعة على حي الهرم، حي العجوزة، مدينة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، مع تحديد أرقام مستهدفة لكل حي. وأضاف أن حي الهرم بدأ بالفعل في استقبال الطلبات، بينما يبدأ حي مدينة أكتوبر في استقبالها اعتبارًا من يوم غدٍ.

وأكد مرعي أن المركبة البديلة مرتبطة بعملية إحلال التوك توك القديم، وليس بإضافة مركبة جديدة، وذلك بهدف تجنب زيادة الازدحام المروري. بعد بيع التوكتوك القديم، سيتم توجيه أصحاب المركبات إلى الشركة المعنية لاستكمال شراء المركبة البديلة وإجراءات الترخيص.