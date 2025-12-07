قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستندات وإجراءات إحلال التوكتوك بسيارة "كيوت" البديلة في مدينة 6 أكتوبر

السيارة كيوت
السيارة كيوت
منار عبد العظيم

تسعى محافظة الجيزة، عبر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى تحسين مستوى النقل الحضري من خلال استبدال مركبات التوكتوك بسيارات خفيفة حضارية وصديقة للبيئة. 

هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة لإحلال التوكتوك واستبداله بسيارات صغيرة مثل "كيوت" لتوفير بديل أكثر أمانًا، واقتصاديًا، وأقل تأثيرًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

 ومع اقتراب بدء استقبال الطلبات، يبحث العديد من المواطنين عن المستندات اللازمة والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على هذه المركبات الحديثة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإحلال

لتسهيل عملية التقديم على أصحاب التوكتوك الراغبين في استبدال مركباتهم بالسيارات البديلة "كيوت"، حددت محافظة الجيزة مجموعة من المستندات الضرورية، وهي:

بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون البطاقة سارية ومثبت بها محل الإقامة في مدينة 6 أكتوبر.

صحيفة الحالة الجنائية: وهي مستند موجه إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، للتأكد من عدم وجود أي قضايا جنائية على المتقدم.

مستندات بيع التوكتوك خارج محافظة الجيزة: يتعين على المتقدمين تقديم وثائق تثبت أنهم قد قاموا ببيع التوكتوك خارج محافظة الجيزة في حال كانوا قد فعلوا ذلك.

التوقيع على إقرار الإحلال: يجب على المتقدمين توقيع إقرار برغبتهم في استبدال التوكتوك بالحصول على سيارة خفيفة بديلة.

التعهد بالالتزام بالقواعد التنظيمية: يلتزم المتقدمون بالتعهد بعدم مخالفة القواعد الخاصة بإحلال المركبات وتشغيلها.

تصريح التشغيل المجاني: يحصل المتقدمون على تصريح تشغيل مجاني لأول مرة من جهاز المدينة.

الالتزام بلون المركبة: يجب أن يلتزم صاحب المركبة باللون المقرر، والذي يكون الأزرق للمركبات في المدن الجديدة.

مراحل إحلال التوكتوك في محافظة الجيزة

بدأت محافظة الجيزة بالفعل في تنفيذ خطة إحلال التوكتوك في عدة مناطق رئيسية كمرحلة أولى.

 تشمل هذه المرحلة أحياء الهرم والعجوزة، بالإضافة إلى مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. وتستهدف هذه المرحلة إحلال 200 مركبة، حيث تم تخصيص أرقام مستهدفة لكل حي أو منطقة.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

تحسين السيولة المرورية: من خلال استبدال التوكتوك بسيارات خفيفة، سيكون هناك تقليل للازدحام المروري في المناطق المزدحمة مثل الأحياء السكنية وداخل المدن.

رفع مستوى جودة خدمات النقل: المركبات الجديدة ستكون أكثر أمانًا وأكثر راحة مقارنة بالتوكتوك، مما يساهم في تحسين تجربة النقل للأهالي.

توفير سيارات حضارية وآمنة: تهدف المبادرة إلى استبدال المركبات القديمة التي قد تضر بالمظهر الحضاري للمدينة بسيارات أكثر حداثة، مريحة وآمنة.

مكافحة المشكلات السلوكية المتعلقة بالتوكتوك: مثل قيادة صغار السن وارتفاع الحوادث المرورية.

كيفية التقديم على إحلال التوكتوك

المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء مثل الهرم والعجوزة ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. 

حيث سيبدأ استقبال الطلبات في هذه المناطق بدءًا من اليوم 7 ديسمبر 2025، على أن تستمر لمدة 30 يومًا.

بعد تقديم المستندات اللازمة، سيتم فحص الطلبات وتوجيه المتقدمين لبيع التوكتوك القديم، ثم شراء السيارة الجديدة "كيوت" التي ستشمل تصريح التشغيل بشكل مجاني لأول مرة.

محافظة الجيزة تبدأ استقبال طلبات إحلال التوك توك بالسيارات البديلة في 4 أحياء

وكان أعلن محمد مرعي، سكرتير مساعد محافظة الجيزة، أن المحافظة بدأت في استقبال طلبات إحلال التوك توك بالسيارات البديلة في أربع أحياء بالمرحلة الأولى للمبادرة.

 وقال مرعي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة القاهرة والناس، إن المبادرة اختيارية لأصحاب التوكتوك وليست إلزامية.

وأوضح مرعي أن المرحلة الأولى ستشمل 200 مركبة، موزعة على حي الهرم، حي العجوزة، مدينة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، مع تحديد أرقام مستهدفة لكل حي. وأضاف أن حي الهرم بدأ بالفعل في استقبال الطلبات، بينما يبدأ حي مدينة أكتوبر في استقبالها اعتبارًا من يوم غدٍ.

وأكد مرعي أن المركبة البديلة مرتبطة بعملية إحلال التوك توك القديم، وليس بإضافة مركبة جديدة، وذلك بهدف تجنب زيادة الازدحام المروري. بعد بيع التوكتوك القديم، سيتم توجيه أصحاب المركبات إلى الشركة المعنية لاستكمال شراء المركبة البديلة وإجراءات الترخيص.

السيارة كيوت السيارة بديل التوكتوك بديل التوك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب تحول الرياح إلى الاتجاه الشرقي

صورة موضوعية

استقرار طقس الغردقة مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأمطار متوقعة

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 7-12-2025

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد