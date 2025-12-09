كيف تحصل على سيارة «كيوت» بدل التوكتوك في الجيزة؟ اعرف المستندات والشروط

في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة النقل البري بالجيزة، بدأت المحافظة تنفيذ خطة إحلال مركبات التوكتوك بمركبات حضارية صغيرة وآمنة، ضمن جهودها لتنظيم المرور وتحسين جودة خدمات النقل للمواطنين.

أحياء المرحلة الأولى واستهداف تحسين السيولة المرورية

تبدأ المرحلة الأولى من المبادرة في أربعة مواقع رئيسية:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وتهدف المبادرة إلى استبدال مركبات التوكتوك القديمة بمركبات حضارية، آمنة واقتصادية، مرخَّصة رسميًا، مع إمكانية تتبع بيانات السائق والمركبة ومكان تواجدها.

المستندات المطلوبة للتقديم

لتسهيل إجراءات الحصول على السيارة البديلة، يجب تجهيز المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحي.

مستندات تؤكد بيع التوك توك خارج محافظة الجيزة.

توقيع إقرار برغبة صاحب المركبة في الإحلال والحصول على المركبة الجديدة.

التعهد بالالتزام بالقواعد التنظيمية لإحلال وتشغيل المركبات.

شروط التقديم والحوافز الممنوحة

أكدت المحافظة أن المبادرة اختيارية وليست إلزامية، ويشترط في المتقدم:

أن يكون من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا بالرقم القومي.

الالتزام بإجراءات الترخيص وتشغيل المركبة البديلة.

كما تتضمن المبادرة حوافز للسائقين لتشجيعهم على التخلص من التوك توك القديم، بما يساهم في الانتقال التدريجي إلى منظومة نقل حضارية وآمنة.

تمويل ميسر وتسليم المركبات

كشف محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن أول دفعة من السيارات البديلة تم تسليمها لحي الهرم، مع إمكانية تقسيط سعر المركبة لتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأضاف أن باقي الأحياء ستبدأ استقبال الطلبات وفق جدول زمني محدد، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسهولة التسليم.

ربط السيارة البديلة بالتوك توك القديم

شدد مرعي خلال تصريحات تلفزيونية على أن السيارة الجديدة هي بديل مباشر للتوك توك القديم، وليست مركبة إضافية، لضمان عدم زيادة كثافة المركبات في الشوارع.

كما أوضح أن بعد بيع التوك توك القديم، يتم توجيه صاحب المركبة مباشرة إلى الشركة المختصة لاستلام المركبة البديلة واستكمال إجراءات الترخيص بشكل رسمي وسريع.

خدمة مبسطة للمواطنين

توفر المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل إجراءات الإحلال وضمان إنجازها في أسرع وقت، بما يعكس اهتمام المحافظة بتوفير حلول نقل حضارية وآمنة وتيسير الانتقال التدريجي لمنظومة مرورية أفضل في جميع أحياء الجيزة.