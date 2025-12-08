200 مركبة.. تفاصيل استقبال السيارات البديلة للتوتوك في 4 أحياء بالجيزة

في خطوة تهدف إلى تنظيم المرور وتحسين جودة الحياة داخل شوارع محافظة الجيزة، أعلنت المحافظة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة إحلال التوك توك بالسيارات البديلة.

وجاء الإعلان عبر تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، حيث كشف محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، عن تفاصيل شاملة تتعلق بآليات التنفيذ، والأحياء المشمولة، وشروط الاستفادة من المبادرة.

المبادرة اختيارية وليست إلزامية

أكد محمد مرعي، أن مبادرة إحلال التوك توك ليست قرارًا إجباريًا، بل تأتي على أساس اختياري لأصحاب المركبات، بهدف توفير بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا دون فرض أي التزامات قسرية على المواطنين. وتهدف المبادرة إلى دمج مركبات أكثر توافقًا مع معايير السلامة والانضباط المروري.

تفاصيل المرحلة الأولى وعدد المركبات المخصصة

أوضح المتحدث الرسمي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 200 مركبة يتم توزيعها على أربعة مواقع رئيسية داخل المحافظة، وهي:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وأشار إلى أن لكل حي عددًا محددًا من المركبات ضمن الخطة الأولية، وأن عدد الطلبات المقدمة تجاوز بالفعل الحصة المقررة، ما يعكس إقبالًا كبيرًا من أصحاب التوك توك على المشاركة.

بدء استقبال الطلبات وتوافر السيارات البديلة

كشف مرعي أن حي الهرم بدأ بالفعل في استقبال طلبات الإحلال، وأن السيارات البديلة متواجدة على الأرض وجاهزة للتسليم وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أضاف أن مدينة السادس من أكتوبر ستبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الغد، لتلحق بباقي الأحياء ضمن الجدول الزمني المحدد.

المركبة البديلة مرتبطة بإحلال التوك توك القديم

شدّد المتحدث الرسمي على أن السيارة الجديدة التي يحصل عليها صاحب المركبة هي بديل مباشر للتوك توك القديم، وليست مركبة إضافية، وذلك لتفادي أي زيادة في الازدحام المروري.

ويضمن هذا الإجراء أن عملية الإحلال تتم بشكل منظم يحقق الهدف الرئيسي للمبادرة دون التأثير سلبًا على كثافة المركبات في الشوارع.

خطوات ما بعد بيع التوك توك

أوضح مرعي أنه بعد قيام صاحب التوك توك ببيعه وفق الإجراءات المحددة، يتم توجيهه مباشرة إلى الشركة المختصة لشراء المركبة البديلة، ومن ثم استكمال إجراءات الترخيص بشكل رسمي. وتوفر المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل العملية على المواطنين وضمان إنجازها في أسرع وقت.