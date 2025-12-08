قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
200 مركبة.. تفاصيل استقبال السيارات البديلة للتوتوك في 4 أحياء بالجيزة

منار عبد العظيم

في خطوة تهدف إلى تنظيم المرور وتحسين جودة الحياة داخل شوارع محافظة الجيزة، أعلنت المحافظة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة إحلال التوك توك بالسيارات البديلة.

 وجاء الإعلان عبر تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، حيث كشف محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، عن تفاصيل شاملة تتعلق بآليات التنفيذ، والأحياء المشمولة، وشروط الاستفادة من المبادرة.

المبادرة اختيارية وليست إلزامية

أكد محمد مرعي، أن مبادرة إحلال التوك توك ليست قرارًا إجباريًا، بل تأتي على أساس اختياري لأصحاب المركبات، بهدف توفير بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا دون فرض أي التزامات قسرية على المواطنين. وتهدف المبادرة إلى دمج مركبات أكثر توافقًا مع معايير السلامة والانضباط المروري.

تفاصيل المرحلة الأولى وعدد المركبات المخصصة

أوضح المتحدث الرسمي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 200 مركبة يتم توزيعها على أربعة مواقع رئيسية داخل المحافظة، وهي:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وأشار إلى أن لكل حي عددًا محددًا من المركبات ضمن الخطة الأولية، وأن عدد الطلبات المقدمة تجاوز بالفعل الحصة المقررة، ما يعكس إقبالًا كبيرًا من أصحاب التوك توك على المشاركة.

بدء استقبال الطلبات وتوافر السيارات البديلة

كشف مرعي أن حي الهرم بدأ بالفعل في استقبال طلبات الإحلال، وأن السيارات البديلة متواجدة على الأرض وجاهزة للتسليم وفق الإجراءات المعتمدة.
كما أضاف أن مدينة السادس من أكتوبر ستبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الغد، لتلحق بباقي الأحياء ضمن الجدول الزمني المحدد.

المركبة البديلة مرتبطة بإحلال التوك توك القديم

شدّد المتحدث الرسمي على أن السيارة الجديدة التي يحصل عليها صاحب المركبة هي بديل مباشر للتوك توك القديم، وليست مركبة إضافية، وذلك لتفادي أي زيادة في الازدحام المروري.
ويضمن هذا الإجراء أن عملية الإحلال تتم بشكل منظم يحقق الهدف الرئيسي للمبادرة دون التأثير سلبًا على كثافة المركبات في الشوارع.

خطوات ما بعد بيع التوك توك

أوضح مرعي أنه بعد قيام صاحب التوك توك ببيعه وفق الإجراءات المحددة، يتم توجيهه مباشرة إلى الشركة المختصة لشراء المركبة البديلة، ومن ثم استكمال إجراءات الترخيص بشكل رسمي. وتوفر المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل العملية على المواطنين وضمان إنجازها في أسرع وقت.

السيارة بديل التوك توك سيارة كيوت محافظة الجيزة

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

في عيد ميلادها.. سر اختفاء عبلة كامل وابتعادها عن الفن

حمزة نمرة يعبر عن سعادته: أنا كمصري فخور بمصريتي

نيللي كريم وشريف سلامة.. القائمة الكاملة لأبطال على قد الحب في رمضان

مايا دياب في جلسة تصوير تجمع بين الجرأة والاستعراض

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

