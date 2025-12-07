حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة

أثارت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعد زعم أصحابها أن محافظة الجيزة بدأت في مصادرة جميع مركبات التوك توك وإجبار مالكيها على استبدالها بسيارات "كيوت" الجديدة، ضمن منظومة الإحلال التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا، مما دفع الجهات الرسمية إلى التدخل لإيضاح حقيقة الأمر بصورة قاطعة.



نفي قاطع من محافظة الجيزة

أكد المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن ما يتم تداوله "عار تمامًا من الصحة"، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تقوم بمصادرة جميع التكاتك، وإنما يتم اتخاذ الإجراءات فقط ضد التكاتك المخالفة التي تسير داخل شوارع غير مسموح لها بها، موضحًا أن أي قرارات تخص الإحلال أو الترخيص تُطبق فقط على المركبات المخالفة وليس على الجميع.



تغيير جوهري في آلية التعامل مع المخالفين

قال مرعي إن الآلية الحالية تختلف كليًا عن السابق، إذ لم تعد الغرامة ودفع المخالفات هي الحل الوحيد، بل بات يُلزم صاحب التوك توك المخالف بإحلاله بسيارة "كيوت" الجديدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء مطبق فقط على المخالفين وليس لجميع مالكي التوكتوك، ردًا على الشائعات التي تحدثت عن مصادرة شاملة للجميع.

تعريفة تشغيل سيارة كيوت الجديدة

أوضح السكرتير العام المساعد أن العمل بدأ رسميًا على تحديد التعريفة الخاصة بالسيارة "كيوت" البديلة، وقد جرى اعتماد تعريفة استرشادية بقيمة 15 جنيهًا داخل نطاق الحي الواحد، وهي تعريفة وصفها بأنها عادلة ومتوازنة، وتحقق مصلحة السائق وتراعي في الوقت نفسه ظروف المواطن، مؤكدًا أن المسافات المسموح بها تتراوح بين 1 إلى 5 كيلومترات.



نطاق التشغيل والمناطق المحددة

ستعمل السيارة الجديدة داخل عدد من المناطق الحيوية في الجيزة، ومنها الهرم والعجوزة ومدينتي و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق السياحية، بهدف تحسين جودة خدمات النقل، وتقديم مركبة آمنة ومنظمة وتحت رقابة مرورية مستقرة.

تكلفة التشغيل الاقتصادية

لفت مرعي إلى أن السيارة تعمل بنظام الوقود المزدوج "بنزين وغاز"، ما يقلل تكلفة التشغيل إلى 47 قرشًا فقط للكيلومتر الواحد، وهو ما يوفر ربحًا أعلى للسائق مقارنة بالتوكتوك التقليدي، خصوصًا أن السيارة تستهلك 8 لترات من البنزين و10 أمتار مكعبة من الغاز فقط.

سعر السيارة وحوافز الترخيص

أكدت المحافظة أن سعر السيارة يبلغ 200 ألف جنيه فقط، وهو أقل من سعر التوكتوك الجديد الذي يتراوح بين 250 إلى 300 ألف جنيه، كما يحصل السائق بعد الترخيص على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه كاش باك، بالإضافة إلى دعم آخر بقيمة 1000 جنيه لتغطية جزء من إجراءات الترخيص.

ضمان ممتد وعدد كيلومترات أكبر

أعلنت المحافظة بالتنسيق مع الشركة المنتجة زيادة فترة الضمان وعدد الكيلومترات المسموح بها من 30 ألف كم أو 6 أشهر إلى 50 ألف كم أو عام كامل، لضمان تشغيل آمن وموثوق للمركبة، بما يشجع السائقين على الإقبال على المنظومة الجديدة.



تعريفة تنافسية بين التوكتوك والتاكسي

جرى تحديد التعريفة لتكون أعلى قليلًا من التوكتوك لجذب السائقين، وأقل من التاكسي لتناسب المواطنين، مع إتاحة الاتفاق بين السائق والراكب في الرحلات التي تتجاوز نطاق الحي، وهو ما يضمن مرونة عملية ويجذب شرائح أوسع من الركاب.

إدراج السيارة في تطبيقات النقل الذكي

كشفت المحافظة عن اتفاق مع شركات النقل الذكي لإدراج السيارة "كيوت" ضمن خدماتها، إلى جانب خفض العمولة على السائقين بنسبة 50% عند تشغيل المركبات البديلة عبر التطبيقات، في خطوة تهدف إلى تقديم دخل أكبر للسائقين وتشجيعهم على المشاركة في المنظومة الجديدة.

شروط الحصول على السيارة البديلة

أوضحت المحافظة أن استلام السيارة يستلزم تقديم بطاقة رقم قومي مثبت بها محل إقامة داخل الجيزة، مع اشتراط امتلاك المتقدم على الأقل شهادة محو الأمية، وذلك لضمان انضمام عناصر قادرة على التعامل مع المنظومة الجديدة وترسيخ أسلوب تشغيل منظم وحضاري.