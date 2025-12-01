قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في خطوة قد تغير شكل النقل الخفيف في مصر خلال السنوات المقبلة، انطلقت رسمياً مركبة "كيوت" الهندية بعد اعتمادها من "مجلس النواب" ضمن فئة المركبات الرباعية الخفيفة، لتصبح أول بديل قانوني مرخص ينافس "التوك توك" الذي انتشر لعقود دون ضوابط واضحة.

هل تصبح بديلاً لـ"التوك توك"؟

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، "كيوت" هي مركبة صغيرة رباعية العجلات، تشبه "التوك توك" من حيث الحجم، لكنها تتفوق عليه في عامل الأمان بفضل تصميمها المغلق وهيكلها المناسب لحركة الطرقات داخل المدن. 

وتستوعب المركبة أربعة ركاب، وتعمل بالبنزين أو الغاز الطبيعي، بسرعة قصوى تصل إلى 70 كم/ساعة، مع استهلاك اقتصادي منخفض لا يتجاوز 2.8 لتر لكل 100 كيلومتر. 

كما تُطرح المركبة بسعر يصل إلى 200 ألف جنيه، ما يجعلها خياراً اقتصادياً للأفراد والشركات على حد سواء.

خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت
بدأت محافظة الجيزة تطبيق خطة إحلال التوك توك واستبداله بسيارة كيوت وهي السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، حيث بدأ تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل وبشكل تدريجي في مختلف قطاعات المحافظة  لتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين .

سبب إحلال التوك توك

الهدف الأساسي للمحافظة هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية في التكلفة، وتضمن لهم سهولة الوصول إليها في أي وقت حال حدوث أي مشكلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لوضع قواعد واضحة للخدمة منذ يومها الأول، بما يضمن عدم استغلال الركاب وتحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وقدرة المواطنين على تحمل الأجرة.

السيارة كيوت تصل شوارع الجيزة.. اعرف سعرها بعد ظهورها ضمن منظومة الإحلال - اليوم السابع
السيارة كيوت

المرحلة الأولى لمالكي التوكتوك فقط

تشمل المرحلة الأولى الحالية من المشروع موجهة لمالكي "التوكتوك" الراغبين في استبداله فقط، بهدف عدم زيادة عدد المركبات وعدم الزحام ولتطبيق سياسة الإحلال بدلًا من الإضافة.

وحسب محافظة الجيزة، يمكن لأي شخص يمتلك “ توكتوك” استبداله فوراً بـ سيارة كيوت مرخصة حيث توفر المحافظة حوافز تشجيعية لأصحاب التكاتك تشجعهم على استبدال التوك توك بالسيارة الجديدة.

أجرة السيارة كيوت بديلة التوكتوك

وكشف سكرتير عام المحافظة ، عن أسعار التعريفة لمركبة “كيوت” أنها تبلغ 15 جنيهًا للجولة بمتوسط من 2 إلى 3 كيلومترات، بحيث تكون أقرب بين تعريفة "التوكتوك" والميكروباص أو التاكسي، وبما يناسب المواطنين.

سعر ومواصفات سيارة كيوت من بجاج مصر.. 200 ألف جنيه فقط
السيارة كيوت بديلة التوكتوك


 

بدل التوك توك واسترد 11 ألف جنيه

هناك اتفاق من المحافظة مع الشركة المنتجة على ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه لكل من يشتري السيارة كيوت، بعد انتهاء إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة وبدء العمل، إلى جانب دعم إضافي بقيمة تصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص بالمرور؛ ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى  11 ألف جنيه من ثمن المركبة بعد إتمام إجراءات الترخيص.

خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

وحول طريقة استبدال التوكتوك بـ سيارة كيوت، كشف محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، في لقائه مع عمرو أديب،  خطوات الحصول على "كيوت" وهي توجه صاحب التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي لتقديم طلب الاستبدال مرفقًا بالمستندات التي تثبت بيع التوكتوك القديم، وبعد شراء المركبة الجديدة يتم ترخيصها في المرور كـ أجرة، ثم العودة إلى الحي للحصول على خطاب التشغيل.

كيوت
خطوات الحصول على سيارة كيوت

خدمة طلب سيارة كيوت قريباً

كما أكد مرعي إنه تم التنسيق مع إحدى شركات تطبيقات طلب السيارات لإتاحة خدمة طلب مركبة “كيوت” بديل "التوكتوك" في المحافظة للمواطنين، مؤكدًا أنها تعد وسيلة نقل اقتصادية تعتمد على الغاز الطبيعي والبنزين معًا، مما يجعل تكلفة التشغيل منخفضة، حيث تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد 47 قرشًا فقط.


بيع التوكتوك القديم واشتري سيارة كيوت


وأشار مرعي، إلى أنه بالنسبة لمن يرغب في بيع التوكتوك، فقد تم إنشاء منظومة لشراء التوكتوك المستعمل من قبل التجار والشركات بأسعار عادلة وسعر السوق، مضيفًا: "بعد بيع التوكتوك، يمكن للمواطن شراء السيارة نقديًا أو بالتقسيط عبر أنظمة التمويل المتاحة لدى البنوك والشركات المتخصصة، بما ييسر عملية الاقتراض".

وأكد أن تدخل المحافظة وتنسيقها مع الجهات المعنية سمح بالحصول على تسهيلات لسائقي التوكتوك، بحيث تكون أقساط شراء السيارة ميسرة وإجراءات الترخيص سهلة مع إدارة المرور، لتيسير انتقالهم للسيارة الجديدة بسلاسة ويسر.


 

مركبة كيوت مجلس النواب المركبات الرباعية الخفيفة التوك توك البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

مكتبة مصر العامة

شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد