الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

في خطوة قد تغير شكل النقل الخفيف في مصر خلال السنوات المقبلة، انطلقت رسمياً مركبة "كيوت" الهندية بعد اعتمادها من "مجلس النواب" ضمن فئة المركبات الرباعية الخفيفة، لتصبح أول بديل قانوني مرخص ينافس "التوك توك" الذي انتشر لعقود دون ضوابط واضحة.

هل تصبح بديلاً لـ"التوك توك"؟

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، "كيوت" هي مركبة صغيرة رباعية العجلات، تشبه "التوك توك" من حيث الحجم، لكنها تتفوق عليه في عامل الأمان بفضل تصميمها المغلق وهيكلها المناسب لحركة الطرقات داخل المدن.

وتستوعب المركبة أربعة ركاب، وتعمل بالبنزين أو الغاز الطبيعي، بسرعة قصوى تصل إلى 70 كم/ساعة، مع استهلاك اقتصادي منخفض لا يتجاوز 2.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما تُطرح المركبة بسعر يصل إلى 200 ألف جنيه، ما يجعلها خياراً اقتصادياً للأفراد والشركات على حد سواء.

خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

بدأت محافظة الجيزة تطبيق خطة إحلال التوك توك واستبداله بسيارة كيوت وهي السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، حيث بدأ تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل وبشكل تدريجي في مختلف قطاعات المحافظة لتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين .

سبب إحلال التوك توك

الهدف الأساسي للمحافظة هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية في التكلفة، وتضمن لهم سهولة الوصول إليها في أي وقت حال حدوث أي مشكلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لوضع قواعد واضحة للخدمة منذ يومها الأول، بما يضمن عدم استغلال الركاب وتحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وقدرة المواطنين على تحمل الأجرة.

السيارة كيوت

المرحلة الأولى لمالكي التوكتوك فقط

تشمل المرحلة الأولى الحالية من المشروع موجهة لمالكي "التوكتوك" الراغبين في استبداله فقط، بهدف عدم زيادة عدد المركبات وعدم الزحام ولتطبيق سياسة الإحلال بدلًا من الإضافة.

وحسب محافظة الجيزة، يمكن لأي شخص يمتلك “ توكتوك” استبداله فوراً بـ سيارة كيوت مرخصة حيث توفر المحافظة حوافز تشجيعية لأصحاب التكاتك تشجعهم على استبدال التوك توك بالسيارة الجديدة.

أجرة السيارة كيوت بديلة التوكتوك

وكشف سكرتير عام المحافظة ، عن أسعار التعريفة لمركبة “كيوت” أنها تبلغ 15 جنيهًا للجولة بمتوسط من 2 إلى 3 كيلومترات، بحيث تكون أقرب بين تعريفة "التوكتوك" والميكروباص أو التاكسي، وبما يناسب المواطنين.

بدل التوك توك واسترد 11 ألف جنيه

هناك اتفاق من المحافظة مع الشركة المنتجة على ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه لكل من يشتري السيارة كيوت، بعد انتهاء إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة وبدء العمل، إلى جانب دعم إضافي بقيمة تصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص بالمرور؛ ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى 11 ألف جنيه من ثمن المركبة بعد إتمام إجراءات الترخيص.

خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

وحول طريقة استبدال التوكتوك بـ سيارة كيوت، كشف محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، في لقائه مع عمرو أديب، خطوات الحصول على "كيوت" وهي توجه صاحب التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي لتقديم طلب الاستبدال مرفقًا بالمستندات التي تثبت بيع التوكتوك القديم، وبعد شراء المركبة الجديدة يتم ترخيصها في المرور كـ أجرة، ثم العودة إلى الحي للحصول على خطاب التشغيل.

خطوات الحصول على سيارة كيوت

خدمة طلب سيارة كيوت قريباً

كما أكد مرعي إنه تم التنسيق مع إحدى شركات تطبيقات طلب السيارات لإتاحة خدمة طلب مركبة “كيوت” بديل "التوكتوك" في المحافظة للمواطنين، مؤكدًا أنها تعد وسيلة نقل اقتصادية تعتمد على الغاز الطبيعي والبنزين معًا، مما يجعل تكلفة التشغيل منخفضة، حيث تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد 47 قرشًا فقط.



بيع التوكتوك القديم واشتري سيارة كيوت



وأشار مرعي، إلى أنه بالنسبة لمن يرغب في بيع التوكتوك، فقد تم إنشاء منظومة لشراء التوكتوك المستعمل من قبل التجار والشركات بأسعار عادلة وسعر السوق، مضيفًا: "بعد بيع التوكتوك، يمكن للمواطن شراء السيارة نقديًا أو بالتقسيط عبر أنظمة التمويل المتاحة لدى البنوك والشركات المتخصصة، بما ييسر عملية الاقتراض".

وأكد أن تدخل المحافظة وتنسيقها مع الجهات المعنية سمح بالحصول على تسهيلات لسائقي التوكتوك، بحيث تكون أقساط شراء السيارة ميسرة وإجراءات الترخيص سهلة مع إدارة المرور، لتيسير انتقالهم للسيارة الجديدة بسلاسة ويسر.



