قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء

السيارات الكيوت
السيارات الكيوت
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها فى باقى المناطق حال نجاحها ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وأضاف محافظ القاهرة أن انتشار التوك توك بشكل عشوائى وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، بالإضافة إلى عدم توافر معايير الأمان فيه، دفع للبحث عن حلول بديلة وعملية ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا ، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين. 
 

وأضاف محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة،  والاميرية، والزاوية الحمراء،  والشرابية،  والساحل ، وروض الفرج، وشبرا ، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها ،وقد تم  اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التى ستعمل بالمنطقة الشمالية .

والسيارة "الكيوت" تعمل بالغاز والبنزين، وسعرها حوالي ٢٠٠ ألف جنيه، منهم ١٠ آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة، وسيتاح تقسطيها بالتعاون مع عدد من البنوك، وشركات التمويل .

والسيارة مزودة ب٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب ، وبها أحزمة أمان،  ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة،  وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى .

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير  بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب ،  كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة

القومي للمرأة يهنئ صفاء السمان لفوزها بجائزة تميز بالقطاع الصحي

وزير العمل

وزير العمل يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة التفتيش الذكي

التهنئة بعيد الميلاد

بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد