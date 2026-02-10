رجال طائرة الأهلي يواجه هليوليدو في دوري السوبر

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نظيره هليوليدو، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر، في الساعة السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الأمريكي جوردون مايفورث في المران الأخير على الضرب القوي والإرسالات الساحقة، وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين لدراسة نقاط قوة وضعف هليوليدو.

ويسعى الفريق لمواصلة الفوز، وحصد النقاط في الدور الأول من دوري السوبر، وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على هليوبوليس في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.