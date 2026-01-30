منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة وفريق 15 سنة «شباب»، والجهازين الفني والإداري والطبي للفريقين، بعد التتويج بدوري المرتبط في نسخته الأولى وبعد أيام قليلة من الفوز بالسوبر المحلي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الفريقين والتركيز الشديد، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب لإسعاد جماهير الأهلي.

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في استمرار منظومة الكرة الطائرة على المستوى الذي يليق بالنادي ومكانته العريقة، مشيرا إلى أن هذ الفوز يزيد من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة القادمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.