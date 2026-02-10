طاقم تحكيم سوداني لإدارة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من السودان لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام كايزر تشيفز، بطل جنوب أفريقيا، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين، وعمرو إسماعيل السيد حكما رابعا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ستاد هيئة قناة السويس، في السادسة مساء يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، في إطار مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.