رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”،:": نتنياهو يريد أن يلفت انتباه ترامب إلى قضايا أخرى بعيدا عن غزة".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة بعيدا عن غزة، والشواهد تدل على أن الإدارة الأمريكية حسمت أمرها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" نتنياهو يريد إبعاد الإدارة الأمريكية عن اتفاق غزة وإشعال المنطقة بقضايا أخرى".