محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه

كشف المحامي اليهودي الأميركي أبراهام آبي فوكسمان، الرئيس السابق لرابطة مكافحة التشهير، في مقابلة منشورة مؤخرا ضمن كتاب جديد بعنوان "عالم محطم: اليهود وإسرائيل بعد 7 أكتوبر"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف له بأن تعيين الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كان "خطأً".

وأضاف فوكسمان أنه حصل على نص المحادثة التي جرت في مكتب نتنياهو بالقدس صيف عام 2023، حيث قال الأخير: "سأصلح الأمر".



وأشار فوكسمان، الذي أجرى المقابلة مع البروفيسور جيلبرت كان من جامعة كين في نيوجيرسي، إلى أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك، كان حاضرا أثناء جزء من الحوار، ووفقا له، واجهه بشأن تأثير التعيينات على صورة إسرائيل، معتبرا أن بن غفير وسموتريتش جعلا الدولة تبدو "عنصرية وقاتلة"، فرد نتنياهو ببساطة: "لقد أخطأت، آبي، سأصلح الأمر".



ولم يبد نتنياهو أي ندم علني على هذه التعيينات، واستمر في الدفاع عنهما طوال فترة ولايته، ويعرف بن غفير بأنه أحد أتباع الحاخام مئير كاهانا، بينما أثار سموتريتش جدلاً واسعا بسبب سياساته تجاه السلطة الفلسطينية وموقفه من المثليين، إضافة إلى دعمه لتوسيع الاستيطان في الضفة وغزة.



ويشير فوكسمان إلى أن نتنياهو لم يفِ بعد بوعده بـ"إصلاح الأمر"، رغم الضغوط الدولية وانتقادات حلفاء إسرائيل، ويؤكد أنه لا يزال ينتظر تنفيذ الإصلاح الموعود.



شغل فوكسمان منصب المدير الوطني لرابطة مكافحة التشهير من 1987 إلى 2015، ويترأس منذ 2016 مركز دراسة معاداة السامية في متحف التراث اليهودي. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء أي تعليق على هذه التصريحات حتى الآن.