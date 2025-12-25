مغامرة تكللت بالنجاح.. الدكتور محمد غنيم يكشف كواليس نجاح أول عملية زراعة كلى في مصر 1976

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

وقال محمد غنيم:" بدأت التفكير في ملف زراعة الكلى في أواخر 1976 "، مضيفا:" في جامعة المنصورة كان عندنا عدد 2 ماكينة للغسيل الكلوي، وساعتها سيدة قالتلي عايزة أدي أمي الكلية بتاعتي".

وقال محمد غنيم :" ساعتها اعتمدنا أن الأبنة هتدي أمها الكلية وكانت مغامرة تكللت بالنجاح في مارس 1976 ".

وأكمل محمد غنيم :" العملية كانت مغامرة في إطار الإمكانات المتاحة آنذاك وهذه العملية الناجحة تسببت في ضجة كبيرة ".

ولفت محمد غنيم :" رئيس الجامعة آنذاك عمل قرار بإنشاء وحدة زراعة للكلى ويكون لها طابع خاص "، مضيفا:" نجاح هذه العملية كان سببه فريق طبي كبير ".

وتابع محمد غنيم :" في عام 1978 زار المركز الرئيس الراحل السادات وقالي إني هبقى المستشار الطبي بتاعه وأصبت بالذعر ساعتها ".