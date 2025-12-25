لعبنا تنس وحصل إعجاب.. الدكتور محمد غنيم يكشف كواليس زواجه من ممرضة إنجليزية

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

وكشف محمد غنيم كواليس زواجه من ممرضة إنجليزية، قائلا:" قبل الزواج منها جبتها المنصورة كي ترى المكان الذي سوف تعيش فيه ووافقت على الفور ".

وقال محمد غنيم :" قبل سفري للعمل في إنجلترا مكنش في بالي موضوع الزواج وبيجي في لحظة واحدة والفرد لا يخطط له ".

وتابع محمد غنيم :" لما كنت في إنجلترا قابلت ممرضة إنجليزية كانت تعمل في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى وحصل إعجاب ".

وأكمل محمد غنيم :" كان هناك إعجاب وكان هناك توافق بيني وبينها وكنا بنلعب تنس وبنخرج نتعشى سوا وتزوجنا بالفعل في مصر ".