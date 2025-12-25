قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظة القاهرة: السيارة كيوت ستنضم إلى تطبيقات النقل الذكي.. فيديو

السيارة كيوت
السيارة كيوت
محمد شحتة

قال اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن السيارة كيوت ستكون آمنة ووسيلة نقل محترمة ستلقى قبول المواطنين.

وأضاف اللواء طارق ماهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن السيارة كيوت ستكون متاحة ويمكن انضمامها إلى تطبيقات النقل الذكي.

وأوضح أن بداية تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارة كيوت، من الأسبوع القادم، وسكون هناك حملات ترويجية لانتشار هذه السيارات، بمشاركة الأحياء على أرض الواقع.

تفاصيل استبدال التوكتوك بالسيارة كيوت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها فى باقى المناطق حال نجاحها ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وأضاف محافظ القاهرة أن انتشار التوك توك بشكل عشوائى وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، بالإضافة إلى عدم توافر معايير الأمان فيه، دفع للبحث عن حلول بديلة وعملية ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة،  والاميرية، والزاوية الحمراء،  والشرابية،  والساحل ، وروض الفرج، وشبرا ، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها ،وقد تم  اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التى ستعمل بالمنطقة الشمالية .

والسيارة "الكيوت" تعمل بالغاز والبنزين، وسعرها حوالي ٢٠٠ ألف جنيه، منهم ١٠ آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة، وسيتاح تقسطيها بالتعاون مع عدد من البنوك، وشركات التمويل .

والسيارة مزودة ب٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب ، وبها أحزمة أمان،  ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة،  وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى .

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير  بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب ،  كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.

السيارة كيوت التوكتوك محافظة القاهرة تطبيقات النقل الذكي وسائل النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

شوربة العدس

فكرة جديدة في الشتا.. جربي طريقة شوربة العدس بالذرة

ياسمين الخطيب

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد