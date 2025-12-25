محافظة القاهرة: السيارة كيوت ستنضم إلى تطبيقات النقل الذكي.. فيديو

قال اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن السيارة كيوت ستكون آمنة ووسيلة نقل محترمة ستلقى قبول المواطنين.

وأضاف اللواء طارق ماهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن السيارة كيوت ستكون متاحة ويمكن انضمامها إلى تطبيقات النقل الذكي.

وأوضح أن بداية تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارة كيوت، من الأسبوع القادم، وسكون هناك حملات ترويجية لانتشار هذه السيارات، بمشاركة الأحياء على أرض الواقع.

تفاصيل استبدال التوكتوك بالسيارة كيوت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها فى باقى المناطق حال نجاحها ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وأضاف محافظ القاهرة أن انتشار التوك توك بشكل عشوائى وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، بالإضافة إلى عدم توافر معايير الأمان فيه، دفع للبحث عن حلول بديلة وعملية ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

وأضاف محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة، والاميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل ، وروض الفرج، وشبرا ، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها ،وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التى ستعمل بالمنطقة الشمالية .

والسيارة "الكيوت" تعمل بالغاز والبنزين، وسعرها حوالي ٢٠٠ ألف جنيه، منهم ١٠ آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة، وسيتاح تقسطيها بالتعاون مع عدد من البنوك، وشركات التمويل .

والسيارة مزودة ب٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب ، وبها أحزمة أمان، ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة، وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى .

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب ، كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.