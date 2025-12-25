قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مستشار وزير الثقافة السابق: معرض "تراثنا" نقل الحرف المصرية من الهوية الثقافية إلى الأسواق العالمية

تراثنا
تراثنا
محمد البدوي

قال مستشار وزير الثقافة السابق محمد مندور إن معرض تراثنا استطاع خلال دوراته المختلفة أن يحدث نقلة حقيقية في طريقة عرض وتقديم التراث الحرفي المصري، موضحًا أن المعرض لا يقتصر على المنتجات الحرفية باعتبارها جزءًا من الهوية والثقافة الوطنية، بل جمع بين الحرفيين المحافظين على التراث والمصممين الذين يقدمون تصميمات جديدة مستوحاة من الحرف التقليدية، إلى جانب المستثمرين الذين بدأوا يدركون أهمية الحرف اليدوية كجزء من المنظومة الاقتصادية.

دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات

وأضاف مندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناسنا" عبر فضائية المحور، أن المعرض لا يقتصر على دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل يفتح أيضًا أسواقًا جديدة داخليًا وخارجيًا، ويساهم في الحفاظ على التراث اللامادي المتمثل في طرق التصنيع اليدوية التقليدية، فضلًا عن خلق وعي مجتمعي بأهمية المنتج التراثي كقيمة اقتصادية وثقافية.

وأشار إلى أن الوصول بالمنتج المحلي إلى العالمية يتطلب العمل على عدة محاور، أهمها تطوير التصميم مع الحفاظ على الروح الأصيلة للحرفة، وضرب مثالًا بصناعات النسيج التقليدية في مصر التي تميزت بها مناطق مختلفة، مذكرًا بأن القماش القباطي المصري كان يُصدَّر قديمًا للعالم، بل وأُهدي منه برد للرسول صلى الله عليه وسلم.

تحسين الجودة والتغليف

وأكد مندور أن التطوير يجب أن يشمل تحسين الجودة والتغليف وفق المعايير الدولية، وفتح قنوات للتسويق والتصدير عبر المعارض الدولية والمنصات الرقمية، إضافة إلى تدريب الحرفيين على متطلبات الأسواق العالمية وكيفية التسويق الإلكتروني، مشددًا على أن مهارة الحرفي تمثل كنزًا لمصر، وإذا ما دُعمت بالتصميم الحديث وروح ريادة الأعمال ستشكل سوقًا حقيقية قادرة على إيصال المنتجات الحرفية المصرية إلى العالمية.

